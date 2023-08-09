عون يدعو إلى تصنيع أدوية مضادة للسكري بالجزائر

دعا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، مسؤلي نوفونرديسك إلى التصنيع المحلي لأدوية أخرى مضادة للسكري “عن طريق الفم”، لاسيما التي تشهد حاليا توترا في الوفرة على مستوى سوق الدواء.

وقال الوزير، على هامش تفقده لوحدة إنتاج “الداف ALDAPH” التابعة لنوفونرديسك NOVO NORDISK، لإنتاج الاشكال الجافة لمضادات داء السكري عن طريق الفم، والمتواجدة بالمنطقة الصناعية عيسات ايدير ببلدية واد عيسي في تيزي وزو، أن الإنتاج لابد أن يكون بنمط كامل لهذه الادوية.

كما شدد عون على الالتزام واحترام تعليمات الوزارة في إرسال المعلومات عبر المنصة الرقمية للوزارة. لاسيما المتعلقة بمستوى المخزونات ، و هذا وفقا للتشريع و التنظيم الساريي المفعول.

وبهذا الخصوص، ذكر الوزير المتعامل الصيدلاني بضرورة احترام برامج الانتاج التي تم ايداعها على مستوى المصالح المختصة للوزارة. وهذا ضمانا للوفرة المستمرة للأدوية المضادة للسكري. وتجنبا لأي اضطراب في التوزيع في السوق الوطنية.

وفي الأخير، دعا الوزير مديري ومسيري المؤسسة الصيدلانية إلى التنسيق المستمر مع المصالح المختصة للوزارة. لتطوير هذه الوحدات والارتقاء المستمر بنمط إنتاجها. إلى مستوى يسمح بالتكفل المستمر بالعدد المتزايد للمرضى لاسيما مرضى السكري.

وحدة إنتاج الداف بواد عيسي

وتعتبر وحدة انتاج الداف بواد عيسي المصنع الوحيد لشركة Novo Nordisk في العالم (خارج الدنمارك). لإنتاج أشكال جافة من الأدوية المضادة لمرض السكر عن طريق الفم.

وهي حاصلة على شهادة ISO منذ عام 2008 “الجودة والنظافة والسلامة وحماية البيئة”. وتفي بمعايير ممارسات الحسنة لتصنيع (GMP). وحصلت على شهادة التسجيل من وزارة الصحة الليبية في نوفمبر 2022. مما يسمح لها باستشراف تصدير منتجاتها نحو الأسواق الليبية.

وتنتج وحدة الانتاج صنفا واحدا من مضادات داء السكري عن طريق الفم ®️Novoformine (INN Metformine 500 و 850 و 1000 مغ ). بطاقة انتاجية تمكنها من تغطية كل احتياجات السوق الوطنية لهذا الدواء. وكذا التفتح نحو التصدير نظرا لطاقته الانتاجية الواسعة حوالي 1 مليار قرص في سنة مع امكانية رفع هذه القدرة عند الطلب.