عون يدعو لتكثيف عمل المجمعات الصناعية العمومية والقطاعات الأخرى

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، كمال أقسوس. وهذا للوقوف عند مختلف الانشغالات والمطالب المتعلقة بالتقرب من المجمعات الصناعية العمومية. وكذا التنسيق بين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى فيما يتعلق بالمناولة.

وخلال هذا اللقاء، “استمع الوزير إلى المهام الأساسية لهذه البورصة والمكونة من شبكة من البورصات الفرعية في كل من وسط، شرق، غرب وجنوب البلاد”. و”الأهمية التي تلعبها البورصة اليوم في تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص”.

وأكد رئيس البورصة أنه “يجب الالتزام بالقوانين وتكثيف العمل مع المجمعات بعقد العديد من الاتفاقيات لتجسيد تعاون حقيقي والتوجه نحو شراكات من شأنها تطوير النسيج الصناعي الوطني”.

ومن جهته، أكد وزير الصناعة، علي عون، أنه “سيتكفل بجميع هذه النقاط وسيكون هناك لقاء تشاوري مع المجمعات الصناعية العمومية. والبورصة الجزائرية للمناولة والشراكة لطرح جميع هذه النقاط بداية شهر فيفري المقبل. لتطوير نشاطات المؤسسات من خلال شراكات إستراتيجية بين المجمعات الصناعية والمناولين. خاصة ما تعلق بمقترح بإنشاء هياكل على مستوى المجمعات”، يضيف البيان.