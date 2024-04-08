عون يدعو للتعاون مع كوريا الجنوبية في صناعة السيارات

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، صباح اليوم الإثنين، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الجزائر يو كي جون.

وحسب بيان للوزارة، أشاد عون بمستوى التطور التكنولوجي لكوريا الجنوبية. وأكد على ضرورة التعاون في مجالات صناعية عديدة مثل صناعة السيارات والصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية من أجل تطوير هذه الشعب ونقل التكنولوجيا.

هذا وشكل اللقاء فرصة للطرفين لاستعراض علاقات التعاون التي تجمع الجزائر مع كوريا الجنوبية. سيما في المجالات ذات الصلة بقطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

وأكد وزير الصناعة، أن العلاقات التي تربط الجزائر بكوريا الجنوبية علاقات قوية منذ القدم. ويجب توسيعها وتعزيزها لاشمل قطاعات الصناعة بمختلف شعبها.

ومن جهته أكد السفير على الدور الفعال للجزائر في منطقة إفريقيا كونها بوابة للتصدير وفرصة للإستثمار.