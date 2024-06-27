عون يزور مخابر “سانوفي”.. تحقيق الإكتفاء وتخفيض فاتورة إستيراد الأدوية

قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون بزيارة إلى مصنع مخابر “سانوفي” بسيدي عبد الله “الجزائر العاصمة”. للوقوف على مدى تقدم عملية تكثيف الإنتاج.

وكان عون مرفوقا خلال الزيارة بسفير فرنسا بالجزائر ستيفان روماتي. والمديرة الدولية لمخابر “سانوفي” كريستال سغبيني. واستمع الوزير إلى عرض بخصوص زيادة نسبة توطين الإنتاج لبلوغ 80 بالمائة في 2023. مبرزا أن زيارته إلى المصنع تأتي للوقوف على مدى تطبيق التعليمات المسداة من طرفه. خلال العام الماضي بخصوص تكثيف الإنتاج.

وأكد عون، أن المصنع أصبح مفخرة للجزائر بقدرته على إنتاج العديد من أصناف الأدوية التي تساهم. في تحقيق الأمن الصحي الذي يؤكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كل مرة.

كما شدد عون، على أنه سيواصل زيارته لمختلف الوحدات التابعة للمصنع لإعطاء التوجيهات اللازمة. في إطار تجسيد استراتيجية الوزارة في المرحلة القادمة. والرامية إلى الذهاب لصناعة المواد الأولية وتغطية السوق الوطنية بالأدوية المحلية وتحقيق الاكتفاء. إضافة إلى تخفيض فاتورة الاستيراد”.