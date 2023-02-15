عون يستقبل السفير السعودي رفقة وفد من مجمع “جمجوم فارما”

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر,عبد الله بن ناصر البصيري. رفقة وفد من مجمع “جمجوم فارما” برئاسة محمود يوسف جمجوم رئيس مجلس ادارة المجمع.

كما يندرج هذا اللقاء, الذي جرى أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، “في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والمملكة العربية السعودية”.

وتمحورت المناقشات حول “رغبة مجمع “جمجوم” بتجسيد استثمارات مباشرة في الجزائر. وكذا على الفرص العديدة المتاحة للمستثمرين السعوديين في ظل ديناميكية الإصلاح الجديدة. التي بادرت السلطات الجزائرية بها لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار. من خلال رفع القيود البيروقراطية والتقنية التي تعرقل الاستثمارات في صناعة الأدوية”.