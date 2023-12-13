أمراض نادرة: ضرورة اقتراح خطة عمل لتسهيل تسجيل الأدوية المبتكرة

إستقبل اليوم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون رئيس الجمعية الجزائرية بيوتكنولوجي والبحث الطبي صلاح الدين صحراوي.

وحسب بيان الوزارة، فقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى رئيس الجمعية بخصوص الطرق الإقتصادية والبحثية الجديدة التي من شأنها تحسين التكفل بالأمراض النادرة من حيث التشخيص والأدوية المبتكرة لمرافقة المرضى.

وفي هذا الإطار شدد الوزير على ضرورة التنسيق بين الجمعيات الفاعلة في هذا الميدان ومصالح الوزارة من أجل اقتراح خطة عمل من شأنها تسهيل تسجيل الأدوية المبتكرة ومرافقة المخابر في إطار التشخيص الدقيق لهذه الفئة وكذا دراسة امكانية تفعيل عقود النجاعة مع القطاعات المعنية لضمان إتاحتها بأحسن التكاليف، وهذا تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية بالتكفل بالأمراض النادرة والتنسيق مع الجمعيات المتخصصة .