عون يستقبل رئيس مؤسسة “اوروبي إيطالياني” ماسيمو داليما

إستقبل وزير الصناعة الصيدلانية علي عون اليوم رئيس الوزراء الإيطالي السابق والرئيس الحالي لـ “ايرنست اند يونغ” ومؤسسة “اوروبي إيطالياني”، ماسيمو داليما. اين كان مرفوقا برئيس المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي كمال مولا، ووفد من المتعاملين الاقتصاديين.

وحسب بيان الوزارة اللقاء كان فرصة لتعزيز التعاون الثنائي الجزائري الإيطالي حيث تناول الطرفان “رغبة الطرفين في تعزيز التعاون من أجل ضمان وتحقيق السيادة الصيدلانية في البلدين. من خلال تشجيع الشراكة بين مختلف المتعاملين الصيدليين للتطوير والإنتاج المشترك للأدوية الموجهة لعلاج السرطان وداء السكري ومشتقات الدم.”

وإتفق الطرفان على دعم وتعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية للبلدين، خصوصا الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في الجزائر ووكالة الأدوية الإيطالية. من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتسهيل إجراءات التسجيل وتطوير مشاريع التعاون المتخصصة في مجالات الصناعة الصيدلانية.