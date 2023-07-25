عون يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية

إستقبل اليوم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون بمقر الوزارة وفدا عن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ممثلا في شخص كل من الرئيس الوطني والأمين العام للنقابة.

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة آفاق التشاور والتعاون بين الطرفين بخصوص ملفات لها صلة بسياسة الوزارة في المجال الإنتاج الصيدلاني وكذا التدابير المتخذة لضمان وفرة الأدوية الضرورية للتكفل الأمثل بحاجيات المواطنين من الخدمات الصحية داخل القطاع الاستشفائي وخارجه.

وحسب بيان النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، فقد لمس أعضاء الوفد الممثل عن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية استعداد الوزير وطاقمه للعمل من خلال الحوار المباشر والتنسيق الدوري مع الشركاء الاجتماعيين والفاعلين داخل منظومة الدواء والمستحضرات الصيدلانية من أجل تجاوز كل العقبات التي تحول دون الوصول الى أهداف القطاع والحكومة في ترقية الصناعة الصيدلانية والدفع بإنتاج الأدوية الأساسية إلى مستويات تضمن تغطية الحاجيات الوطنية بتضافر جهود الجميع من القطاعين العمومي والخاص.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن لقاء الوزير كان سانحة لممثلي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية للتعبير عن إمتنان إطارات ومنتسبي النقابة لكرم إصغائه لمقترحات النقابة وللتطمينات التي قدمها من أجل معالجة مشكل ندرة بعض الأدوية كما كانت فرصة للتأكيد على إنخراط النقابة التام في مهام مرصد ” اليقضة لتوفر المواد الصيدلانية” التابع لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني من خلال عضويتها فيه منذ نشأته والذي استأنف اجتماعاته الموسعة إلى النقابات المهنية يوم 17 جويلية 2023.

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