عون يستقبل وفدا عن كونفدرالية الصناعيين والمنتجين CIPA

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، رئيس كونفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين CIPA، عبد الوهاب زياني، رفقة وفد من الكونفدرالية.

ويأتي هذا في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي يقوم بها عون مع الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين.

وحسب بيان الوزارة، فإن اللقاء يندرج في إطار تطوير الإدماج المحلي والمناولة في مجال تصنيع المركبات. حيث أبرمت الكونفدرالية CIPA اتفاقية إطار مع الجمعية الإفريقية لمصنعي السيارات AAAM. من أجل مرافقة المصنعين لتحقيق نسبة إدماج وفق ما يقتضيه دفتر الشروط الخاص بممارسة هذا النشاط.

كما اقترحت الكنفدرالية CIPA برنامج عمل من أجل الوصول إلى هذا الهدف. و قد أبدى السيد الوزير دعمه التام لهذه المبادرة القيّمة وإنشاء مجموعة عمل. الهدف منها تعزيز مكانة الجزائر بصفته فاعلاً رئيساً في تنمية الصناعة الإفريقية، يضيف المصدر نفسه.

كما جدد وزير الصناعة دعوته لكل المتعاملين الاقتصادين الراغبين في تطوير الاقتصاد الوطني، إلى التقرب من المصالح المختصة للوزارة بالتنسيق مع الكونفدرالية. مؤكدا أن أبواب القطاع ستبقى دائما مفتوحة للحوار والنقاش.