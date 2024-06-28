عون يشدد على الحفاظ على جودة المنتوج والأسعار

حث وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، الشركات الوطنية العمومية والخاصة المشاركة في معرض الجزائر الدولي على ضرورة الحفاظ على جودة المنتوج والأسعار.

وحسب بيان للوزارة، قدم عون، خلال زيارة قام بها إلى أجنحة هذه التظاهرة الاقتصادية الكبرى أمس الخميس، عدة توجيهات بتكثيف وتنويع الإنتاج ورفع نسبة الإدماج في مختلف الصناعات.

وأكد عون أن منتجات المشاريع الاستثمارية “يجب أن تكون موجهة للتصدير طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية”.

مشيرا إلى النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع الصناعة في العديد من المجالات المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.

ودعا الوزير، لإنتاج المواد الأولية التي تحقق نسبة عالية من الإنتاج في مختلف الصناعات.