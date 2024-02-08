عون يشدد على ضرورة تجسيد المشاريع الاستراتيجية في الآجال المحددة

شدّد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، على ضرورة إنجاز المشاريع ذات البعد الاستراتيجي في الآجال المحددة لها. بغية تحقيق الأهداف المسطرة لها من طرف السلطات العمومية للبلاد.

وأكد الوزير عون في إطار زيارة العمل والتفقد لولاية الجلفة التي وقف فيها على مشروع إنجاز صوامع معدنية لتخزين الحبوب بمختلف أصنافه بسعة 20 ألف طن على مستوى بلدية حاسي بحبح، على أهمية ضبط رُزنامة دقيقة والتقيد بها في سياق إنجاز مثل هذه المشاريع التي لها بعد استراتيجي وذات صلة بتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

وتلقى عون شروحات وافية حول هذا المشروع الذي تم إعادة بعث أشغاله شهر جويلية الفارط بعد رفع العراقيل والصعوبات التي حالت دون استكماله. حيث يعرف حاليا نسبة انجاز تفوق65 بالمئة.

ويتوقع استلام هذا المكسب الذي ينجز من قبل المجمع العمومي “باتيميتال” والمؤسسة الإيطالية (بورغي اس ار أل) شهر جويلية المقبل. وهو المشروع الذي خُصص له في وقت سابق أزيد من 680 مليون دج.

وذكّر الوزير بأن هذه المشاريع التي تكتسي طابعاً استراتيجياً وترمي إلى الحفاظ على الأمن الغذائي، تأتي في سياق تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكذا في ظل الإصرار على جعل هذه الولاية ذات جاذبية اقتصادية وصناعية.

واختتم عون زيارته لولاية الجلفة التي دامت يومين، بالوقوف ميدانياً على نشاط وحدة استثمارية. مختصة في تنتاج الورق الصحي تتمركز بالمنطقة الصناعية بالولاية المنتدبة عين وسارة. أين تلقى شروحات وافية على مراحل انجاز هذا الاستثمار الخاص. الذي لم يكتفِ بالمساهمة في تغطية الاحتياج الوطني بل تعداه للتصدير لعدة وجهات إفريقية وأخرى أوروبية وكذا إلى كندا.