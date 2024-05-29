عون يشدّد على تسليم لقاح الأنفلونزا سبتمبر المقبل

إستقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، ممثل مخابر “أبوت الجزائر” محمد قنديل ونائب المدير العام لمجمع “صيدال”. لعرض مشروع إنتاج لقاح للأنفلونزا الموسمية. الذي سيدخل الإنتاج “في اقرب الآجال”.

وحسب بيان للوزارة، فقد إستمع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني إلى عرض مفصل حول هذا المشروع الذي سيبدأ الإنتاج في أقرب الآجال. كما دعا الوزير إلى الإسراع في إنتاج هذا اللقاح لتغطية السوق الوطني قبل شهر أوت المقبل وهذا لتسليمه شهر سبتمبر. كما شدد الوزير على ضرورة تجنب أي تأخير بخصوص توفير اللقاح في وقته.