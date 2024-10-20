عون يشدّد على مجمع “أغروديف” تجنب أي نقص في تموين السوق

أسدى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون تعليمات وتوجيهات لمسؤولي مجمع الصناعات الغذائية “أغروديف”. تقضي بتغطية حاجيات السوق الوطنية من المواد الضرورية وتجنب أي نقص خاصة في مواد السميد، الفرينة والزيت.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فقد قام وزير الصناعة بزيارة تفقدية إلى مقر مجمع أغروديف. في إطار سلسلة الزيارات التي يقوم بها الوزير لمختلف المجمعات التابعة للقطاع. حيث كان في استقباله الرئيس المدير العام للمجمع. إبراهيم لزرق إضافة الى مدراء وإطارات المجمع.

وقد تم تقديم عرض مفصل حول مجمع “أغروديف”، حيث تم التطرق إلى المشاريع المنجزة في مختلف ولايات الوطن والمشاريع المستقبلية. التي يتطلع إليها المجمع والتي لقيت ترحيبا من قبل الوزير الذي ثمن مجهودات العمال”.

وخلال لقائه بمدراء وإطارات المجمع، أعطى عون تعليمات وتوجيهات بخصوص العمل على تحقيق كل الأهداف المسطرة لتغطية السوق الوطني بالمواد الضرورية. وتجنب أي نقص خاصة في مواد السميد. الفرينة والزيت وغيرها من المواد الأساسية”.

كما أكد الوزير على أنه يتابع جميع المستجدات الخاصة بكل المؤسسات التابعة لمجمع “أغروديف”. مشدّدا على ضرورة مواصلة الجهود من قبل جميع عمال المجمع ومختلف الفروع التابعة له. وتغطية السوق الوطني لأنها أولية من أولويات رئيس الجمهورية”.

وفي ختام زيارته، كرّم الوزير عون بعض إطارات المجمع وشكرهم على جميع الجهود المبذولة.