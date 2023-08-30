عون يشرع في زيارة عمل إلى أم البواقي

يشرع وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل وتفقّد ميدانية إلى ولاية أم البواقي لمعاينة وتدشين عدد من المؤسسات الصناعية و كذا الوقوف على وضعية المناطق الصناعية بالولاية.

وحسب بيان الوزارة، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، كان مرفقوا بالأمين العام للولاية بوطهراوي عمر نيابة عن والي الولايـة سمير نفلة.

وتندرج هذه الزيارة -يضيف البيان- ضمن استراتيجية قطاع الصناعة والإنتاج صيدلاني. والرّامية الى مرافقة المشاريع الاستثمارية الإنتاجية من خلال رفع العراقيل التي تعترضها و تعزيز الإنتاج المحلي لتغطية السوق الوطنية.