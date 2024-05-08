عون يطمئن بشأن المشاريع الاستثمارية العالقة بولايات والنعامة والجلفة وسيدي بلعباس

استقبل اليوم الأربعاء، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون نواب المجلس الشعبي الوطني ممثلين عن ولاية النعامة، الجلفة وسيدي بلعباس.

وحسب بيان وزارة الصناعة، فقد إستمع الوزير خلال اللقاء إلى انشغالات النواب بخصوص عدة مسائل تتعلق بالعقار الاقتصادي والصناعي في ظل قانون الإستثمار الجديد ورفع القيود عن بعض المشاريع الإستثمارية المتواجدة بهذه الولايات.

كما طمأن الوزير النواب بإيجاد حلول في أقرب وقت لإطلاق هذه المشاريع العالقة التي تعتبر ذات أهمية بالغة لما لها من أثر على الإقتصاد المحلي من خلال خلق قيمة مضافة والتقليل من حجم البطالة في هذه المناطق. يضيف المصدر نفسه.