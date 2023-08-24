عون يعاين مشروع وحدة انتاج الصفائح المعدنية بميلة

شرع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، رفقة سلمي عبد القادر الأمين العام لولاية ميلة نيابة عن والي الولاية مصطفى قريش، في زيارة عمل وتفقد لعدد من المشاريع الصناعية بالولاية.

وحسب بيان الوزارة، في مستهل الزيارة تلقى الوزير شروحات حول منطقة النشاطات واد سقان 2. التي تتربع على مساحة 50 هكتار منها 32 هكتار مهيئة.

حيث تم منح 10 قطع لثمانية مشاريع استثمارية بمساحة تقدر 8,78 هكتار اي حوالي 28 بالمائة.؜ من المساحة الكلية للمنطقة هذا ما يسمح باستقبال مزيد من مشاريع الهامة بالنظر الى العقار المتوفر.

كما اطلع الوزير على المشاكل التي تعانيها هذه المنطقة من انعدام التهيئة والربط بالكهرباء والغاز . بهذا الخصوص اعطى الوزير توجيهات للمسؤولين المعنيين بالتكفل بالمشاكل التي تعانيها والاسراع من تهيئتها. بالتنسيق مع مجمع العمومي ديفاندوس-ZI، علما أن المبلغ الذي سوف يخصص لتهيئة هذه المنطقة يقدر 600 مليون دج.

وفي المحطة الثانية عاين علي عون، والوفد المرافق له مشروع استثماري لانتاج الصفائح المعدنية. التابع للمؤسسة مجمع هامل EURL GROUP HAMEL .

مصنع الصفائح المعدنية يشغل أزيد 126 عاملا

يشار أن هذا المشروع يتربع على على مساحة تقدر ب 2,4 هكتار، باستثمار قدره 1,76 مليار دج . حيث سيشغل اكثر من 63 عاملا في بداية استغلال هذا المصنع. بعد الانتهاء من مرحلة التجارب ، الى ان يصل عدد مناصب الشغل 126 منصب في مرحلة الاستغلال الكلي.

ويختص هذا المشروع في انتاج الصفائح المعدنية من الأمنيوم. الحديد الغير قابل للصدأ INOX المغلفنة والصفائح السوداء و عملية التلبيس ومعالجة المعادن. التي تعتبر كمدخلات في الصناعات المنتجات الكهرومنزلية، الالواح العازلة والبناء وغيرها. بطاقة اجمالية تصل الى 45.000 طن سنويا قابلة للتوسيع الى 90.000طن /سنة.

وبعد أن استمع الوزير لعرض حول المؤسسة وعاين مختلف مراحل الانتاج و الالات والمعدات . أسدى الوزير جملة من التوصيات. الرامية الى استعمال المواد الاولية المنتجة محليا ( اللفائف المعدنية والدهانات). للرفع من نسبة الادماج والحفاظ على العملة الصعبة وكذا تطوير المناولة المحلية.

كما دعى ذات المسؤول الى السهر على معالجة واعادة رسكلة النفايات. والمواد المستعملة في المصنع للحفاظ على البيئة وتطوير الاقتصاد الدائري.

و في الاخير ثمن عون هذا الإنجاز الذي سوف يساهم في تطوير التكامل الصناعي والتنمية المحلية. وبهذه المناسب سلم الوزير لمسير المؤسسة رخصة إستغلال إستثنائية لدخول هذا الاستثمار حيز استغلال.