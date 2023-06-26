عون يكشف سبب أزمة مخدر الأسنان

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، بأن قضية مخدر الأسنان ليس مشكل وفرة ولكن مشكل لوبيات أرادت فرض دواء فرنسي وتم رفض ذلك.

واستنكر الوزير خلال زيارته اليوم إلى البويرة، بالتصرف الغير مقبول على ما وصفه وما صدر عن قضية مخدر الأسنان.

مضيفا بأن المخدر متوفر بشكل عادي سواء بالمستشفيات العمومية أو العيادات الخاصة.

كماكشف عون بأن المشكل في القضية هو مشكل لوبيات لم يسمها أرادت فرض الدواء الفرنسي وهو ما رفضناه من جهتنا كما قال.

و طمأن الوزير عون بتوفر الدواء قائلا: “لن نتكلم مجددا عن مشكل الأدوية لأنها مستقرة حاليا”.ذ