عون يلتقي أعضاء غرفتي صناعة الأردن وعمان

إلتقى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أعضاء غرفتي صناعة الأردن وعمان.

وحسب بيان للوزارة، فإن الوزير عون عقد خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الأردن لقاءات ثنائية مع أعضاء غرفتي صناعة الأردن وعمان. بقيادة المهندس فتحي الجغبير، رئيس الغرفتين.

وتمحورت المحادثات حول تعزيز آفاق التعاون بين البلدين وسبل توسيعها وتنويعها، حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أن أعضاء هذه الغرفة “أبدوا تقديرهم لمؤهلات الجزائر الاقتصادية. معبرين في ذات الوقت عن إرتياحهم واطمئنانهم لمناخ الإستثمار في الجزائر. الذي عرف نقلة نوعية في الفترة الأخيرة بفضل القانون الجديد للاستثمار”.

من جهته، رحب الوزير عون بالمستثمرين الأردنيين “الحقيقيين”. مؤكدا بأن إختيارهم للجزائر كوجهة للاستثمار يعتبر إختيارا سليما ومجديا ويستحق كل التشجيع.