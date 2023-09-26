عون يُدشن مصنع شركة تصنيع الحديد “SFM” بتقرت

دشن اليوم الثلاثاء، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، مصنع شركة تصنيع الحديد “SFM” الكائن ببلدية تماسين ولاية تقرت.

وحسب بيان للوزارة، بعد معاينة الوزير مختلف ورشات وتجهيزات هذا المصنع استمع إلى أهم الإنشغالات والصعوبات. التي يواجهها المصنع والمتمثلة أساسا في الحصول على المادة الأولية. والمتكونة أساسا من نفايات الحديد، بالإضافة إلى الحصول على مصادر التمويل لتوسيع المشروع.

وأوضح المصدر نفسه، أن عون أكد على مرافقة السلطات العمومية للمجهود الإستثماري بهذه الولاية. ورفع جميع العراقيل التي تعترض تطوير نشاط المصنع.

وفي ختام الزيارة أكد الوزير أن التسهيلات موجودة لجذب وتوطين استثمارات منتجة في هذه الولاية متفائلا بالمقومات التي تزخر بها هذه الولاية، حيث أعرب عن ارتياحه في إنجاز مثل هذه الاستثمارات التي تخلق مناصب شغل.

جدير بالذكر أن المصنع يمتد على مساحة 24 هكتار في رسكلة وتحويل الحديد والمعادن بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بحوالي 200 ألف طن وتتمثل في أهم المنتوجات المصنعة في السبائك الحديدية، القضبان الحديدية، الأسلاك ومنتوجات حديدية أخرى.

كما أنه يشغل حوالي 300 عامل ويصل إلى 1500 عامل مع التوسعة، يضيف البيان.