عون : 7 مشاريع لإنتاج أدوية السرطان منها 3 انطلقت

شرعت 3 مخابر صيدلانية ناشطة في الجزائر في مشاريع لصناعة أدوية لمعالجة مختلف أنواع الأورام السرطانية محليا. حسب ما كشف عنه وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون لدى نزوله ضيفا على تلفزيون النهار في برنامج 52 دقيقة إقتصاد.

وفي هذا الإطار, قال وزير الصناعة، أن هناك 7 مشاريع لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان منها 3 مشاريع انطلقت.

وأضاف عون، أن القائمة الرسمية للأدوية تتكون من 4500 والمصنعة 3800 دواء.

وتوقع المسؤول الأول عن قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني، أن تغطي ثلاث مصانع 60 بالمائة من احتياجات الأمراض المزمنة نهاية 2024.

وأبرز ذات المتحدث أن الأدوية البيوتكنولوجي ليست “طابو”، مشيرا إلى أن الإمكانيات متاحة لإنتاجها في الجزائر.

ولفت الوزير، إلى أنه يجب وضع الإطار القانوني لتأطير الأدوية البيوتكنولوجي قبل التوجه للاستثمار فيها.

ودعا عون صيدال إلى التوجه لإنتاج اللقاحات خاصة لقاحات الأطفال.

وختم وزير الصناعة قائلا:” قريبا سيكون فيه إنتاج محلي للقاحات.”