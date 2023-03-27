عويش: إنتاج 116 ألف طن من منتوجات الصيد البحري في 2024

قال المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات نبيل عويش، أن كمية منتوجات الصيد البحري و تربية المائيات لهذه السنة إرتفعت مقارنة بالسنة الماضية. حيث بلغت حوالي 100 ألف طن. فيما بلغت 97 ألف طن سنة 2022.

وأشار عويش خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، أن الحكومة تطمح إلى الوصول إلى 116 ألف طن مطلع 2024. وهو ماسيسمح بتوفير منتوجات الصيد البحري واستقرار أسعارها في السوق. مضيفا أن هناك أكثر من 400 طلب إستثمار من طرف الشباب الراغب في الإستثمار في مجال تربية المائيات. أين سيتم دراستها بمعية مؤسسة الدعم.

حيث توفر الدولة قروضا مصغرة على غرار 1000 قرض مصغر عن طريق وكالة الدعم وتنمية المقاولاتية. بالإضافة كذلك إلى 1000 قرض مصغر من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. كما ستتم مرافقة الشباب الحامل للمشاريع وتكوينهم وتحسيسهم وتجسيد مشاريعهم للوصول إلى الأهداف المسطرة ومن ثمة توفيرالمنتوجات البحرية.

وأوضح ذات المتحدث، أن الغرفة الجزائرية للصيد البحري أبرمت أربع إتفاقيات مع منتجي تربية المائيات عبر مختلف ولايات الوطن. حيث تسمح الإتفاقيات المبرمة بتوفير منتوجات الصيد البحري من المنتج إلى المتعامل. مشيرا إلى أن منتوجات الصيد البحري متوفرة وبأسعار معقولة في متناول المواطنين عبر مختلف نقاط البيع المنتشرة. كاشفا عن تسطير برنامج لتوفير مختلف المنتوجات الصيدية والتربيات المائية في الأسواق خلال شهر رمضان .

كما كشف المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات عن جملة من المشاريع الخاصة بشعبة تربية المائيات والتي دخلت حيز الخدمة. حيث بلغ عددها تسعة مشاريع في 09 ولايات ساحلية من الوطن. على أن يتم رفعها إلى 14 مشروعا مستقبلا.

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