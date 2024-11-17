عوينة حكما لقمة الجولة العاشرة بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف، اليوم الأحد، عن تعيينات حكام المباريات المقدمة عن الجولة العاشرة من البطولة المحترفة.

ووفق ما كشفه موقع “الفاف”، تم تعيين الحكم عوينة، لإدارة قمة هذه الجولة، والتي ستجمع مولودية الجزائر، بشباب بلوزداد، في داربي عاصمي واعد.

وسيدير الحكم عوينة، هذا اللقاء بمساعدة كل من عمرون، مساعد أول، زروقة، حكم مساعد ثاني، بالإضافة لقاموح كحكم رابع.

وفي المباراة الأخرى المقدمة عن هذه الجولة، والتي ستجمع شباب قسنطينة، باتحاد العاصمة، ستجرى، تحت إدارة الحكم بودربال، بمساعدة الثنائي صهبي، وكسار، بالإضافة لبوجماع كحكم رابع.

يذكر أن هاتين المبارتين المقدمتين عن الجولة العاشرة، والمقررتان يومي 20، و21 نوفمبر الجاري، ستجريان باستعمال تقنية “الفار”.