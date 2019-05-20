عوينة حكما لقمة الجولة الـ29 بين اتحاد العاصمة ومولودية وهران

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم عوينة، لإدارة قمة الجولة الـ29 من المحترف الأول التي ستجمع اتحاد العاصمة، بالضيف مولودية وهران.

وسيدير الحكم عوينة، هذه المباراة، بمساعدة كشيدة كمساعد حكم أول، وعوينة كمساعد ثاني، بينما سيكون عمر خوجة حكما رابعا لهذه المواجهة.

وتعد هذه المباراة جد هامة وحاسمة، بالنسبة لاتحاد العاصمة، الباحث عن معانقة لقبه الثامن، ومولودية وهران، الساعي لانقاذ موسمه بضمان البقاء.

يذكر أن هذه المباراة ستجرى سهرة غد الثلاثاء، انطلاقا من الساعة الـ 20:30 ليلا، بملعب “عمر حمادي” ببولوغين.

وجاءت باقي تعيينات حكام هذه الجولة الـ29، وما قبل الأخيرة، كاملة على النحو التالي: