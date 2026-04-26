عوينة حكما لقمة “الكناري” وأبناء “الحمري”

أسندت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” مهمة إدارة القمة المرتقبة بين شبيبة القبائل وضيفه مولودية وهران، المقرر الأربعاء، للحكم محمد رفيق عوينة.

وسيدير عوينة، هذه المواجهة المتأخرة عن الجولة الـ 19. بمساعدة الثنائي عمرون رضوان وزروقة لطفي، بينما سيشرف على “الفار” الحكم لطفي بوكواسة، بمساعدة الحج يحيى حسين.

ولحساب تسوية ذات الجولة، سيدير الثلاثي غوثي هيثم وعريوة يوسف وجواد سامي، مواجهة مولودية الجزائر وضيفه أولمبيك أقبو. التي تم تقديمها إلى الثلاثاء بدلا من الأربعاء. والتي سيكون فيها عزرين أنس، حكما لـ”الفار” بمساعدة كليخة محمد رضا.

يشار إلى أن صدام “الكناري” وأبناء “الحمري” سيكون مهما لكلا الفريقان. حيث تسعى الشبيبة صاحبة المركز الـ 6 برصيد 38 نقطة، لتصحيح المسار والاقتراب من “البوديوم”.

فيما تبحث المولودية الوهرانية، صاحبة الـ 42 نقطة عن فوز يضعها على بعد نقطتين من الوصافة.

أما في المباراة الأخرى، تراهن المولودية العاصمية، متصدرة الترتيب برصيد 58 نقطة. على تحقيق فوز يجعلها بحاجة لنقطة وحيدة في لقاءاتها الـ 3 المتبقية للتتويج رسميا باللقب الثالث تواليا، والعاشر في التاريخ.

بينما يسعى أقبو، لتجديد فوزه على “العميد” والارتقاء مؤقتا إلى وصافة الترتيب، ومواصلة حلم ضمان مشاركة قارية تاريخية.