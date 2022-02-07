عوينة حكما لكلاسيكو شبيبة القبائل والمولودية

عينت لجنة التحكيم، الحكم عوينة، لإدارة مباراة الكلاسيكو التي ستجمع شبيبة القبائل بضيفه مولودية الجزائر.

وسيدير الحكم عوينة هذا الكلاسيكو، بمساعدة كل من زروقة، مساعد أول و عيسو، مساعد حكم ثاني، بالإضافة لمراكشي حكما رابع.

وتدخل هذه المباراة المتأخرة والمقررة يوم الخميس المقبل، ضمن تسوية رزنامة الجولة الثامنة من البطولة.

كما تم تعيين الحكم ميليا، لإدارة المباراة المتأخرة الثانية، والتي ستجمع سريع غليزان ونادي بارادو، بمساعدة الثنائي بن حمودة وبن عبود