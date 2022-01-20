عوينة حكما لمباراة شباب بلوزداد ومولودية وهران

عينت لجنة التحكيم، الحكم عوينة، لإدارة مباراة الجولة الـ14 من البطولة المحترفة، والتي ستجمع شباب بلوزداد بالضيف مولودية وهران.

وسيدير الحكم عوينة، هذه المواجهة، بمساعدة كل من زروقة، مساعد أول، وعيسو، كمساعد حكم ثاني، بالإضافة بوشنب، كحكم رابع.

ومن المقرر أن تلعب هذه المباراة، أمسية غد الجمعة، انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا، بملعب “20 أوت” بالعاصمة.

كما جاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة كاملة على النحو التالي:

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وأعلن شباب بلوزداد، فسخه لعقد حارس قايا مرباح بالتراضي. وذلك بعد موسمين ونصف له مع النادي.

كما أثارت صيغة فسخ العقد مع الحارس السابق للنصرية، نوعا من الإستغراب. خاصة وأن إدارة شباب بلوزداد، وعلى لسان رئيسها محمد بلحاج، أكدت سابقا على ضرورة ترشيد النفقات. وتسيير أموال شركة “مادار” بطريقة معقولة.

لتفاجأ الإدارة البلوزدادية بالسماح لمرباح بالمغادرة دون مقابل، في وقت كانت قادرة على الإستفادة منه ماديا. بعدما فشلت في الإستفادة منه رياضيا، وهو الذي يفترض أن يوقع مع الرجاء البيضاوي المغربي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، بل إستمرت من خلال تلميح إدارة السياربي في بيانها الأخير، لإمكانية ضم حارس مرمى جديد، رغم أن صفقة مثل هذه لا معنى لها في الفترة الحالية بالنسبة لفريق يمتلك، كل من توفيق موساوي، أحمد عبد القادر، وشكري رميلي المميز مع الفريق الرديف، وهذا دون نسيان رضوان معاشو الناشط على شكل إعارة مع إتحاد بلعباس.

ويبقى أبناء لعقيبة ينتظرون صفقات تدعيم فريقهم خلال الميركاتو الشتوي المقبل، والذي ينطلق رسميا يوم الـ26 جانفي وسيكون ضيقا بالنسبة لبطل الجزائر، بإعتباره مطالبا بضم أسماء جديدة في المستوى قبل الـ31 من الشهر الجاري، لتأهيلهم على الساحة القارية وضمان مشاركتهم في رابطة الأبطال الإفريقية.