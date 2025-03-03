عوينة حكما لمباراة مولودية وهران ومولودية الجزائر

عينت لجنة التحكيم، الحكم عوينة رفيق، لإدارة المباراة التي ستجمع الرائد مولودية الجزائر، بمضيفه مولودية وهران.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، سيدير الحكم ” عوينة، هذه المباراة، الخصا بالجولة الـ19، بمساعدة كل من عمرون، وكسار، بالإضافة بن يبكة، حكم رابع.

كما قررت لجنة التحكيم، اسناد مهمة حكم تقينة “الفار”، في هذه المباراة، للحكم دهار، بمساعدة غوراري.

جاءت باقي تعيينات حكام مباريات عذع الجولة الـ19 من البطولة المحترفة، كاملة على النحو التالي: