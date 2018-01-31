عوينة لإدارة داربي الكأس وميال لتحكيم لقاء الساورة والإتحاد

أعلنت اليوم الأربعاء اللجنة الفيدرالية للتحكيم التابعة للفاف عن الحكام اللذين سيُديرون مُباريات الدور ثمن النهائي لمُنافسة كأس الجمهورية.

ومنحت هيئة أمالو شرف إدارة الداربي العاصمي بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر المُقرر غدا للحكم عوينة بمساعدة كشيدة و بن حمودة.

وسُيدير الحكم ميال بمُساعدة الثنائي شعباالله وإيدير لقاء شبيبة الساورة والضيف إتحاد العاصمة بملعب 20 أوت ببشار يوم الجمعة.

وأعادت لجنة التحكيم الحكم نسيب إلى الواجهة بعد مُعاقبته لمدة طويلة بمنحه إدارة لقاء شبيبة القبائل وشباب الدار البيضاء.