عوينة لإدارة قمة المُقدمة وعبيد شارف لتحكيم معركة السقوط

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم الحكم “عبيد شارف” لإدارة قمة المؤخرة بين إتحاد الحراش وشبيبة القبائل.

التي تدخل لحساب الجولة ال22 من الرابطة الوطنية المُحترفة الأولى موبيليس المُقررة الجمعة بملعب 01 نوفمبر بالمحمدية.

وسيُساعد الحكم الدولي عبيد شارف حكما التماس “بولفلفل” و”تامان” والحكم الرابع “بوستة”.

وأسندت هيئة “محمد غوتي” مهمة إدارة قمة المُقدمة بين مولودية الجزائر ومولودية وهران المُقررة يوم الإثنين المُقبل بملعب 05 جويلية الأولمبي

للحكم الرئيسي عوينة بمُساعدة الحكمين “كشيدة” و”عوينة” والحكم الرابع “براهيم”.