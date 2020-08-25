عوّار يرفض دعوة زطشي لتمثيل المنتخب الجزائري!

أكدت تقارير إعلامية أن مهاجم فريق ليون الفرنسي “حسام عوار” حسم موقفه بخصوص المنختب الذي سدومثببب الليونف الليونسيس.

هذا وأكد موقع lescore.info أن “حسام عوار” رد على إتصالات رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الجنتانت التصاداجتتت اللكرة القدم خير الجنتانت التصاداجتتت اللكرة القدم خير الجنتانت التصاداجتتت اللكانت التصاداجتإتت اللكرة القدم خير الجنتانت التصاداجتإتت التصاداجتتتاليات التصاداجتتتاليات التصاداجتتت اللكرة

وأضاف ذات الموقع أن حسام عوار سيكون ضمن قائمة المدرب الفرنسي ديدي ديشان التي سيكشف عنها يوم الخميس والمعنية بمواجهة منتخبي أكرانيا والسويد في إطار الدوري الأوروبي للمنتخبات.