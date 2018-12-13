“عوّار” يُعقّد مهمة “بلماضي”!

عقد، حُسام عوّار، مُهمة “الفاف” والناخب الوطني، جمال بلماضي، في خطفه، وذلك بسبب عروضه القوية والمنتظمة في رابطة الأبطال الأوروبية.

وأصبح متوسط الميدان الصاعد، حديث العام والخاص في فرنسا، نظرا لموهبته الظاهرة للعيان، مما أعاد الحديث عن ضرورة إستدعائه لـ”الديكة”.

وتبدو حظوظ الإتحاد الجزائري لكرة القدم في ضم صاحب الـ20 عاما، شبه منعدمة، خاصة إن دخل “ديديي ديشان” على الخط.

يُشار بأن نجم “ليون”، أصبح يُستدعى بإستمرار للمنتخب الفرنسي للشُبان، إستعدادا لجلبه لصفوف الأكابر في المُستقبل القريب.

وأكد “أولاس” رئيس “لوال”، مؤخرا بأنه يُريد رؤية لاعبه مع “les bleus”، ولكنه أشار بأنه لن يتدخل لو يختار الجزائر.