عيادات متنقلة للفحص والكشف والتوعية مجانا بهذه المناطق

نظمّت وزارة الصحة بالتعاون مع العيادة المتنقلة “طريق الوقاية” حملة للفحص والكشف والتوعية، وهذا في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لداء السكري.

وحسب بيان لوزارة الصحة، تم توفير عيادة متنقلة على مستوى وزارة الصحة على مدار يومين، ابتداء من اليوم الإثنين. وستستمر العيادة في خدماتها إلى غاية يوم غد الثلاثاء، وهي لصالح موظفي الوزارة.

كما سخّرت الوزارة عيادتين متنقلتين أخرتين على مستوى كل من ساحة مقام الشهيد ليومين متتاليين اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.

وكذا عيادة أخرى، بمنتزه الصابلات على مدار أسبوع ابتداء من اليوم الإثنين 14 نوفمبر وإلى غاية 19 نوفمبر 2022.

وأوضح البيان، أن هذه المبادرة تهدف لاستفادة المواطنين من فحوصات طبية مختلفة كفحص العيون وفحص القلب.

وكذا إجراء تحاليل طبية، وتقديم النصائح والاستشارات حول كيفية إتباع التغذية الصحيّة والنشاط البدني وكذا التربية العلاجية.