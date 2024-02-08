عيادة متنقلة للكشف عن السكري وضغط الدم بسوق أهراس

نظمت “نوفو نورديسك الجزائر” بالشراكة مع وزارة الصحة، حملة للكشف عن الأمراض. خاصة داء السكري والسمنة وارتفاع الضغط الدموي على مستوى ولاية سوق أهراس.

وستخصص العيادة المتنقلة “تغير السكري” خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 11 فيفري على مستوى دار السكري بدائرة الحدادة. كما تنظم الحملة بهذه المدينة الحدودية بتوصية من وزارة الصحة، في إطار إحياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف، من قبل وزير الداخلية إبراهيم مراد والسلطات المحلية ووفد رسمي من تونس.

وتنخرط شركة “نوفو نورديسك الجزائر ” في إستراتيجية وزارة الصحة التي تضع الوقاية والكشف المبكر في قلب أولوياتها. ومن المقرر أن تدرس الحكومة قريبا، مشروع قانون بشأن الوقاية أعدته الوصاية. وبذلك ستكون الجزائر أول دولة تنظم من خلال نص تشريعي. الوقاية من الأمراض التي تنتشر بشكل كبير بين المواطنين والتي تشكل خطرا كبيرا على الصحة العمومية.

وضمن هذه الرؤية أطلقت وزارة الصحة، مع بداية شهر فيفري الجاري، دليل التكفل بالسمنة، كمرحلة أولى في محاربة هذا المرض. الذي يصيب 30 بالمائة من النساء و 14 بالمائة من الرجال و 10 بالمائة من الأطفال. حسب آخر الإحصائيات التي تم الكشف عنها. ويقدر عدد الجزائريين المصابين بداء السكري بحوالي 4 ملايين شخص.

وتركز العيادة المتنقلة لـ “نوفو نورديسك الجزائر ” على الكشف عن داء السكري وعلى التوعية ضد المضاعفات المرتبطة بزيادة الوزن. كما أن فريق طبي متعدد الاختصاصات سيقوم بعدة فحوصات طبية وبيولوجية قياس نسبة السكري وارتفاع الضغط الدموي قياس الوزن حساب مؤشر الكتلة الجسمية. وستستفيد الحالات الجديدة المكتشفة من فحوصات تكميلية مجانية. من أجل إتمام التشخيص وستحوّل بعد ذلك إلى الفحص لدى أطباء متخصصين.