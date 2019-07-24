عيادي: المرحلة الحسّاسة التي تشهدها الجزائر تستدعي وضع الخلافات جانبا وتغليب المصلحة الوطنية

قال الأمين العام لرئاسة الجمهورية نور الدين عيادي، أن الخيارات الإرتجالية وعلى رأسها المرحلة الإنتقالية تؤدي لاستمرار الأزمة في الوقت الذي يطالب الشعب الخروج منها.

وأضاف عيادي، أن خيار الرئاسيات سيسمح بانتخاب رئيس شرعي يحضى بثقة الشعب الجزائري مما يسمح بمباشرة إجراء إصلاحات مؤسساتية واقتصادية و اجتماعية.

مشيرا إلى أن هذه الإجراءات يجب ان تقوم على وفاق وطني دعا اليه رئيس الدولة في وقت سابق.

وفي ذات السياق، أشاد ذات المسؤول بان الدولة لديها ثقة كبيرة بروح المسؤولية لدى الطبقة السياسية، و المجتمع المدني والنخبة.

خاصة وأن الوضع الإستثنائي الدي يشهده البلد يتطلب وضع الخلافات جانبا وتغليب المصلحة الوطنية لانجاح الرئاسيات.

كما أضاف أن السلطات العمومية والدولة تهدف لاسترجاع ثقة المواطنين، من خلال منح قيادة الحوار لشخصيات وطنية يكون مسعاها انجاح الحوار السياسي.

كما اعترف أن أساس الأزمة في الوقت الحالي هو أزمة ثقة لذلك قيادة الحوار يجب أن تكون لشخصيات وطنية لديها السلطة المعنوية و المصداقية و ليست لديها انتماء حزبي أو طموحات انتخابية.