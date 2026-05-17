عياشي يهدي الجزائر ميدالية ذهبية في البطولة الإفريقية لألعاب القوى

أهدى البطل الجزائري يونس عياشي الجزائر ميدالية ذهبية مستحقة، خلال مشاركته في البطولة الإفريقية لألعاب القوى الجارية بالعاصمة الغانية أكرا، بعد تألقه في اختصاص القفز العالي.

ونجح عياشي في تحقيق قفزة مميزة بلغت 2.22 متر، مكنته من اعتلاء منصة التتويج ونيل الذهبية عن جدارة، وسط منافسة قوية من أبرز الرياضيين الأفارقة المشاركين في البطولة.

وأكد البطل الجزائري مرة أخرى إمكانياته الكبيرة وقدرته على تشريف الراية الوطنية في المحافل القارية، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل ألعاب القوى الجزائرية.

وخلف هذا التتويج فرحة كبيرة لدى الجماهير الجزائرية، التي أشادت بالأداء الرائع ليونس عياشي وروحه القتالية، متمنية له المزيد من النجاحات في الاستحقاقات المقبلة.