عياش.. “نركز على تعزيز نقل البضائع لمرافقة الديناميكية الاقتصادية”

أكد المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، كريم عياش، أن مصالحه تركز على تعزيز نقل البضائع عبر الوطن وبالحضنة.

وأوضح نفس المسؤول أن الأمر يتعلق بنقل البضائع والسلع على غرار الوقود والحبوب والأسمدة.

مضيفا “ما يمكن من مرافقة الديناميكية الاقتصادية الوطنية بصفة عامة وبالمناطق الداخلية بالخصوص والاستجابة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص”.

وذكر عياش بدور الشركة في ضمان تموين مناطق الوطن بالسلع والبضائع خلال الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد.

وأبرز المتحدث أن الشركة أعدت مخططا يمتد على مرحلتين (2022 -2025) و (2025 -2030) والذي يقسم قطاع السكك الحديدية لأقطاب.

أولها –يضيف عياش- “المسيلة- تبسة وهو حاليا مستغل فيما سيدخل حيز الاستغلال خط باتنة-سيدي بلعباس (قيد الإنجاز حاليا)”.

وأشار المسؤول أنه خلال هاتين المرحلتين ستضع الشركة إستراتيجية لنقل المسافرين والبضائع تتلاءم وحجم هذه الاستثمارات.