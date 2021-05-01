عياش..SNTF تحرص شخصيا على مواصلة الاصلاحات والشركة تعاني من أزمة مالية

الوطني
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عياش..SNTF تحرص شخصيا على مواصلة الاصلاحات والشركة تعاني من أزمة مالية
بقلم أسماء.ع

أكد المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية بالنيابة، “SNTF”، كريم عياش، أنه يحرص شخصيا على مواصلة تطبيق مخطط الإصلاحات.

وأوضح، عياش، أن هذه الإصلاحات ترمي إلى إنقاذ الشركة وتصحيح أوضاعها وتطوير أدائها.

وقال المتحدث، إنه تم إعطاء الأولوية، القصوى لإصلاح تسيير الموارد البشرية بالشركة، بهدف تصحيح الخلل المسجل ومعالجة الملفات والتجاوزات.

وأشار عياش، أنه تم صرف المنحة التشجيعية للعمال الذين عملوا بالعطلة الاستثنائية، خلال أفريل، وسيتم صرف الشطر الثاني خلال ماي.

وأضاف المدير العام بالنيابة، أن عملية تطهير وضعية الخدمات الاجتماعية متواصلة لرفع التحفظات المسجلة بتقارير محافظ الحسابات والعودة للتسيير العادي.

وأفاد المتحدث، أن الشركة، تواجه أزمة مالية غير مسبوقة، بسبب تبعات كورونا، إضافة للصعوبات المالية والاختلالات التي تعانيها منذ سنوات.

SNTF شركة السكك الحديدية


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