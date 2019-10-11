عيبود: “أقصينا أندية كبيرة وسنواصل لعب كامل حظوظنا في رابطة الأبطال”

الرياضة
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عيبود: “أقصينا أندية كبيرة وسنواصل لعب كامل حظوظنا في رابطة الأبطال”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، ميلود عيبود، أن فريقه حقق هدفه الأول هذا الموسم، ببلوغ دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

وصرح عيبود، للإذاعة الوطنية: “حققنا هدفنا الأول لهذا الموسم، ببلوغ دور المجموعات لرابطة الأبطال، بعد إطاحتنا بأندية كبيرة على غرار المريخ السوداني، وحورية كوناكري”.

وأضاف: “صحيح أننا سنواجه أندية كبيرة في دور المجموعات، لكن لا أعتبر أننا في مجموعة الموت، فشبيبة القبائل، أيضا لديها اسم كبير في إفريقيا”.

وتابع عيبود: “سنلعب كامل حظوظنا في دور المجموعات، ونتمنى الذهاب إلى أبعد حد ممكن في هذه المنافسة”.


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