عيبود :”البرمجة مُكثفة جدا ولهذا السبب طلبنا تأجيل مُبارياتنا”

أكد الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، ميلود عيبود، بأن البرمجة المُكثفة حاليا تؤثر سلبا على أسود جرجرة، ومُوضحا بأن الإدارة لم تكن لتطلب أي تأجيلات، لولا قيام الرابطة بالسماح لأندية أخرى بتأجيل مُبارياتها في فترة مضت.

وتحدث أسطورة “الجياسكا” للإذاعة الوطنية قائلا :”هم عودونا على تأجيل المُباريات، ونحن سرنا على خطى بقية الأندية، لكي نتمكن من تحضير ما ينتظرنا في المُنافسة القارية”.

وأضاف :”لو كان الجميع منذ اليوم الأول، مُلتزما بالبرمجة مثلما تم الإتفاق عليه منذ بداية الموسم، لم نكن لنطلب أي تأجيل، ونأمل أن نُسوي الرزنامة بأفضل طريقة ممكنة، من أجل المحافظة على مكانتنا في المراكز الأولى”.