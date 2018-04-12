عيبود: “الحظوظ متساوية بين الشبيبة والمولودية”

إعتبر اللاعب الأسبق لشبيبة القبائل، ميلود عيبود، أنّ كل من شبيبة القبائل، ومولودية الجزائر، يملكان حظوظا متساوية، في التأهل للدور النهائي من كأس الجمهورية.

وصرح ميلود عيبود، لتلفزيون “النهار”: “أرى أن الفريقين يتقاسمان فرصة التأهل للدور النهائي مناصفة، بـ50% لكل فريق”.

وأضاف: “فريق مولودية الجزائر، يتواجد في أوضاع جيدة هذا الموسم، يملك مجموعة جيدة من اللاعبين الذين يقدمون كرة جميلة”.

وتابع: “شبيبة القبائل، بدأت في استعادة مستواها تدريجيا في المباريات الأخيرة، وهذا ما يجعلنا نترقب مباراة واعدة على جميع المستويات”.

يذكر أنّ هذه المباراة ستلعب غدا الجمعة، انطلاقا من الساعة الرابعة مساءً، بملعب “الشهيد حملاوي” بقسنطينة.