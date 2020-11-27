عيبود: “الشبيبة جاهزة لانطلاقة الموسم الجديد”

أكد الناطق الرسمي لفريق شبيبة القبائل، مولود عيبود جاهزية فريقه من كل الجوانب، لانطلاقة الموسم الكروي الجديد.

وصرح عيبود، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “صحيح أن الشبيبة كانت أول فريق بدأ تحضيراته هذا الموسم، واليوم نحن جاهزون لانطلاق الموسم الجديد”.

وأضاف الناطق الرسمي للكناري: “الفريق أجرى أول أمس الأربعاء فحص كورونا، والى حد الساعة لم نسجل أي حالة ايجابية”.

يذكر أن شبيبة القبائل، سيستظيف فريق أهلي برج بوعريريج، اليوم الجمعة، بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، لحساب الجولة الأولى من المحترف الأول.