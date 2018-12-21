عيبود: “الطاقم الفني يطالب بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين”

تحدث ميلود عيبود، الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، عن مطالب الطاقم الفني للفريق، بخصوص الإستقدامات الخاصة بالميركاتو الشتوي الجاري.

وكشف ميلود عيبود، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم بمقر النادي، أن الطاقم الفني، وعلى رأسهم المدرب فرانك دوما، طالب بظرورة استقدام ثلاثة لاعبين في الميركاتو الجاري.

وأوضح عيبود، أن الطاقم الفني يسعى لتدعيم التشكيلة القبائلية، في خطي الهجوم ووسط المديان، وطالب الإدارة بالتعاقد مع مهاجمين ولاعب وسط.

يذكر أن شبيبة القبائل، تعاقد لحد الآن مع لاعب واحد، ويتعلق الأمر بمحمد أمين كباري، اللاعب السابق لاتحاد بسكرة.