عيبود: “المرحوم محي الدين خالف لم ينل التقدير الذي يستحقه”

أبدى الدولي الجزائري، والقائد الأسبق لشبيبة القبائل، مولود عيبود، حزنه الشديد، لوفاة محي الدين خالف، مؤكدا بأن هذا الأخير لم ينل التقدير الذي يستحقه في حياته.

وصرّح عيبود، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “محي الدين خالف كان منسيا، وهذا ما زاد من مرضه، وعزلته”.

كما أضاف: “بالنسبة لي خالف، لم يحظَ بالقيمة التي يستحقها، كان “محقور”، وهذا الأمر أتأسف عليه كثيرا، بصفتي لاعب قديم”.

يذكر أن الناخب الوطني الأسبق، محي الدين خالف، فارق الحياة أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عاما، وسيوارى الثرى اليوم الأربعاء بمقبرة “العالية” بالعاصمة.