عيبود: “المشاركة في كأس الكاف هو حق شبيبة القبائل”

تحدث الناطق الرسمي لفريق شبيبة القبائل، ميلود عيبود، عن المشاركة في كأس الكاف للموسم الداخل، معتبرا ذلك حق مشروع للكناري.

وصرح عيبود، اليوم الأحد، في هذا الخصوص، خلال ندوة صحفية: “أطلب من الجهات العليا احترام شبيبة القبائل”.

وأضاف الناطق الرسمي للكناري: “اللجوء إلى القرعة لتحديد الفريق المشارك في كأس الكاف يعتبر مساس بحق فريقنا”.

ومن جهة أخرى، وجّه عيبود، لنداء لأنصا الفريق، طالبهم من خلاله للتحلي بالعقلانية، وروح المسؤولية، ردا على المسير التي دعى إليها بعض الأنصار للمطالبة برحيل ملال، والإدارة الحالية للفريق.