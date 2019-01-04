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عيبود: “النتائج الأخيرة لن يكون لها تأثير على الفريق”

الرياضة
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عيبود: “النتائج الأخيرة لن يكون لها تأثير على الفريق”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، ميلود عيبود، أن النتائج السلبية الأخيرة التي سجلتها الشبيبة، لن يكون لها تأثير على مشوار الفريق في مرحلة العودة.

وصرح عيبود، في هذا الخصوص للإذاعة الوطنية: “الإنهزامات الأخير التي سجلها الفريق، في آخر مباريات الذهاب، وإقصاء الكأس، لن تأثر على المجموعة”.

وأضاف: “عقدنا اجتماع طارئ بعد هزيمة الكأس، لمعرفة اسباب الإقصاء ومردود التشكيلة، ووجدنا الحلول اللازمة التي ستساعدنا على العودة للسكة الصحيحة”.

وتابع ميلود عيبود: “نطالب جماهيرنا بالصبر على هذا الفريق الشاب، وعدم الضغط عليه أكثر من اللازم، ونعدهم أننا سنعمل كل مجهودنا ليكون الفريق عند حسن ظنهم”.


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