عيبود: “الهزيمة أمام غريس لن تغير من سياسة الفريق”

أكد الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، ميلود عيبود، اليوم الجمعة، أنّ الهزيمة التي تلقاها الفريق في كأس الجمهورية، لن تغير من سياسة الإدارة الحالية للنادي.

وأوضح ميلود عيبود، في هذا الخصوص، أن السياسة التي سطرتها إدارة النادي بداية الموسم الجاري، لن تغيرها الهزائم أو الإنتصارات.

وأكد عيبود من جديد، أن سياسة الإدارة الحالية للكناري، تركز على بناء فريق قوي، أساسه جيل جديد من اللاعبين الشباب.

وذكر القائد السابق لشبيبة القبائل، أن ناديه يخوض معركة كبيرة للعودة من الصفر، بعد أن عانى الكثير في السنوات الماضية.