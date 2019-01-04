عيبود: “ثابتي منحنا موافقته ونحن في إنتظاره”

كشف الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، ميلود عيبود، أن إدارة الفريق لازالت في انتظار إتمام صفقة لاعب اتحاد بلعباس، العربي ثابتي، لترسيم انظمامه للشبيبة.

وصرح ميلود عيبود، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “نحن في إنتظار قرار ثابتي، الذي وعدنا بالإمضاء للفريق، بعد التفاوض مع مناجيره”.

وبخصوص المستقدمين الجدد، أكد عيبود: “تم تأهيل جميع لاعبينا الجدد، بعد تسديدنا للديون المستحقة على الفريق”.

وأضاف: “اللاعبين الجدد سيكونون متواجدين مع التشكيلة في الساورة، بعد تأهيلهم رسميا، ومن الممكن إشراكهم في هذه المباراة”.