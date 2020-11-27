عيبود: “سنتخذ القرار المناسب بخصوص الزلفاني بعد مواجهة البرج”

تحدث الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، ميلود عيبود، عن وضعية المدرب يامن الزلفاني مؤكدا أن مستقبله سيتحدد بعد مباراة البرج.

وصرح عيبود، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “كل شيء سيتضح بخصوص مشكل المدرب يامن الزلفاني، بعد مباراة أهلي البرج”.

وأوضح الناطق الرسمي للشبيبة: “المديرية الفنية الوطنية، رفضت مؤخرا ملف يامن الزلفاني، وفي حال غيابه عن كرسي البدلاء، الإدارة ستتخذ القرار المناسب”.

وختم مولود عيبود: “علينا ايجاد حل لهذه المشكلة في أقرب فرصة، يجب أن نكون صرحاء ومنطقيين، لأن الشبيبة تستحق الأفضل دائما”.