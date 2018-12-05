عيبود: “طالبنا ببرمجة قانونية وبضرورة احترامها”

كشف ميلود عيبود، الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، أنه طالب خلال اجتماع رؤساء الأندية مع الفاف والرابطة، ببرمجة قانونية خلال مرحلة العودة.

وصرح عيبود، لـ”النهار”: “هذا أول اجتماع لي، وكنت جد صريح خلال إبداء رأيي حول مرحلة الذهاب من البطولة المحترفة”.

وأضاف: “كانت هناك العديد من المشاكل والتصريحات النارية من طرف عديد الرؤساء والرابطة، خلال مرحلة الذهاب، لكن إجتماع اليوم سار في ظروف أخوية حسنة”.

وتابع: “طالبت ببرمجة قانونيىة خلال مرحلة العودة، واحترامها من طرف الرابطة وجميع الأندية، لإنهاء الموسم الكروي في أحسن الظروف”.

وأردف عيبود: “طالبنا بتهدأت الأوضاع بين الرابطة ورؤساء الأندية، ويجب على كل طرف القيام بعمله كما ينص عليه القانون”.

وأبدى ميلود عيبود، في الأخير تفائله بخصوص الموسم الجاري مؤكدا: “أتوقع انتهاء بطولة هذا الموسم في ظروف جيدة”.