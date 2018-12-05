عيبود: “طالبنا ببرمجة قانونية وبضرورة احترامها”

الرياضة
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عيبود: “طالبنا ببرمجة قانونية وبضرورة احترامها”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف ميلود عيبود، الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، أنه طالب خلال اجتماع رؤساء الأندية مع الفاف والرابطة، ببرمجة قانونية خلال مرحلة العودة.

وصرح عيبود، لـ”النهار”: “هذا أول اجتماع لي، وكنت جد صريح خلال إبداء رأيي حول مرحلة الذهاب من البطولة المحترفة”.

وأضاف: “كانت هناك العديد من المشاكل والتصريحات النارية من طرف عديد الرؤساء والرابطة، خلال مرحلة الذهاب، لكن إجتماع اليوم سار في ظروف أخوية حسنة”.

وتابع: “طالبت ببرمجة قانونيىة خلال مرحلة العودة، واحترامها من طرف الرابطة وجميع الأندية، لإنهاء الموسم الكروي في أحسن الظروف”.

وأردف عيبود: “طالبنا بتهدأت الأوضاع بين الرابطة ورؤساء الأندية، ويجب على كل طرف القيام بعمله كما ينص عليه القانون”.

وأبدى ميلود عيبود، في الأخير تفائله بخصوص الموسم الجاري مؤكدا: “أتوقع انتهاء بطولة هذا الموسم في ظروف جيدة”.


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