عيبود: “طالبنا من رئيس الفاف إلغاء عقوبة ملال”

الرياضة
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عيبود: “طالبنا من رئيس الفاف إلغاء عقوبة ملال”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الناطق الرسمي لفريق شبيبة القبائل، ميلود عيبود، اليوم الأربعاء، عن مطالبته بإلغاء العقوبة المسلطة على رئيس الفريق شريف ملال.

وصرح عيبود، لتلفزيون “النهار”: “طالبنا خلال اجتماعنا مع الفاف والرابطة، بتخفيف أو إلغاء العقوبة المسلطة على رئيس الفريق شريف ملال”.

وأضاف: “رئيس الفاف، خير الدين زطشي، لم يكن بإمكانه منحي إجابة نهائية في هذا الخصوص، بالنظر إلى أن الملف معروض على لجنة العقوبات، لكنه وعد بمساعدتنا”.

وأوضح عيبود: “شريف ملال، غاب عن هذا الإجتماع، بسبب تواجده خارج الوطن، وسيعود يوم الجمعة المقبل، ليلتحق بعدها مباشرة بالفريق المتواجد في المغرب”.


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